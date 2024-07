Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 19 luglio 2024

Robert ha visto il bacio di Valentina a Michael e subito chiede all'amico il senso di quello a cui ha assistito. Michael tenta di spiegarsi con Robert ma lui gli risponde male e gli dice che la loro amicizia è terminata; inoltre gli intima di non farsi vedere più vicino a sua figlia, altrimenti se la vedrà con lui. Eleni chiede ad Alexandra perché le ha mentito e la donna le dice che in fondo non lo ha fatto: è vero che è stata a Formentera con suo padre, perché si tratta di Christoph…