Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 24 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 24 luglio 2024

Vanessa sembra felice del bacio di Max e in seguito svela a Carolin di provare ancora qualcosa per lui. Michael viene a sapere da Valentina che è stato Robert a denunciarlo alla direzione dell'ospedale. Christoph apprende che Eleni ha paura dei cavalli come lui e questo particolare tende a intenerirlo. Le chiede di fare un corso di equitazione per liberarsi dalla loro fobia ma lei reagisce in un modo strano e esagerato, cosa che gli fa capire che Eleni sappia più di quello che dice…