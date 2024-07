Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 3 luglio 2024

Christoph capisce che Eleni lo sta spiando. Erik tenta di vendere ad Andrè le quote del Caffè Liebring, ma inizialmente Yvonne si oppone. Eleni parla a Leander della situazione in cui si trova: sta cercando di rintracciare delle prove che incastrino Christoph, in quanto è sicura che lui abbia falsificato i documenti che hanno fatto incarcerare suo padre. Yvonne fa spaventare Shirin, che diventa sempre più insicura. Max offre il suo capanno a Noah perché lui possa cominciare a lavorare in proprio. Andrè conclude l'affare con Erik, ma desidera fortemente uno sconto del 10%. Alfons vuole donare una culla a Vanessa, di conseguenza chiede a Noah di costruirla. Valentina, dopo essersi iscritta al corso di formazione, rivela a Werner di amare Michael…