Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 12 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 12 luglio 2024

Shirin è tornata a vedere e accetta le scuse di Alexandra per il suo incidente. Helene è in ansia per i suoi vuoti di memoria; Michael la sottopone a delle analisi e la diagnosi è demenza senile. La donna cade in uno stato di prostrazione e comunica la brutta novità ad Andrè. Eleni e Leander vorrebbero trascorrere la loro prima notte insieme, ma non ci riescono in quanto Leander deve assistere ad un intervento in ospedale. Alexandra spiega a Noah e Eleni che è pressoché certa di far ottenere la condizionale a Markus. Sembra che tra madre e figlia torni la pace….