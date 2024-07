Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 23 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 23 luglio 2024

Hildegard spinge Alfons e non rinunciare al suo corso di origami per bambini. Dopo la denuncia, Michael è stato sospeso dall'ospedale; Valentina scopre che è stato Robert a denunciarlo e si arrabbia. Erik vorrebbe lasciar perdere il piano per sedurre la Dremel, ma Kruger rivuole il suo denaro e propone allo stesso Erik di lavorare per lui. Yvonne, in ansia per tutta questa situazione, decide di aiutare il compagno a sedurre la donna. Max capisce che Vanessa si era commossa ascoltando la sua playlist, dunque le chiede scusa per una scenata che le ha fatto e i due si abbandonano ad un bacio.