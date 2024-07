Tempesta d’amore: Carolin e Max (di nuovo) in guerra! E Vanessa… | Anticipazioni italiane

La guerra per il cuore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) è solo agli inizi! Dopo una breve tregua, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riprenderanno infatti le ostilità tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) e Max Richter (Stefan Hartmann). E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa rinuncia a Copenhagen

Nonostante l’inaspettata notizia della sua gravidanza, Vanessa sembrava più determinata che mai a rimanere al fianco di Carolin e crescere con quest’ultima il proprio bambino. Una scelta che è stata confermata dalla decisione della ragazza di trasferirsi insieme alla compagna a Copenhagen. Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate…

L’entusiasmo per la sua nuova vita in Danimarca è infatti diminuito sempre più col passare dei giorni: a Bichlheim, infatti, la Sonnbichler potrebbe affrontare la maternità con l’aiuto dei suoi amati zii… nonché di Max, il padre del bambino!

E così, quando il fitness trainer le confesserà di desiderare che lei rimanga in modo da poter essere presente per suo figlio, Vanessa comunicherà a Carolin di aver deciso di rinunciare al loro progetto di vita a Copenhagen!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin contro Max

Inutile dire che la Lamprecht rimarrà sconvolta dalla decisione della sua amata, soprattutto perché quest’ultima l’aveva da poco rassicurata riguardo ai loro piani di trasferimento. Se la delusione nei confronti di Vanessa sarà palpabile, però, sarà verso Max che la rabbia di Carolin si scatenerà!

Convinta che il fitness trainer abbia influenzato la Sonnbichler, Carolin affronterà dunque l’uomo, accusandolo di voler approfittare della situazione per distruggere la sua relazione e riconquistare Vanessa.

Il risultato? Tra i due rivali esploderà l’ennesima violenta lite, a cui assisterà suo malgrado proprio la Sonnbichler. E quest’ultima ne resterà così addolorata da spingere i due contendenti a prendere una decisione… Seguici su Instagram.