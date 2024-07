Tempesta d’amore: Christoph decide di corrompere l’avvocato di Markus! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Continua la guerra senza esclusione di colpi tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Una guerra che nelle prossime prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si sposterà presto nelle aule di tribunale. E anche qui non mancheranno i colpi di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole far condannare Markus

Da mesi ormai Markus e Christoph si sono dichiarati guerra. Una guerra inizialmente incentrata sulla rivalità per il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer), ma poi degenerata. È stato infatti Saalfeld a fare in modo che Schwarzbach venisse arrestato per falso in bilancio, scagionando invece Alexandra. L’albergatore, però, non si fermerà qui…

Temendo che Markus possa cavarsela con una pena leggera e torni dunque a rappresentare un pericolo per lui e Alexandra, Christoph deciderà infatti di manipolare le sorti del processo. Come? Corrompendo l’avvocato del suo nemico!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus riceve un aiuto a sorpresa

Determinato a non lasciare nulla al caso, Saalfeld contatterà dunque il suo fidato Krüger (Thorsten Nindel) affidandogli il compito di trovare qualcosa con cui mettere sotto pressione il legale di Schwarzbach. Proprio allora, però, accadrà un fatto inaspettato: l’avvocato di Markus sceglierà in totale indipendenza la peggiore strategia possibile!

A quel punto Christoph penserà di essere vicino al trionfo, in quanto nulla sembrerà più poter evitare una condanna al suo nemico. A sorpresa, però, Markus riceverà un aiuto proprio dalla persona che più ha sofferto a causa sua… Seguici su Instagram.