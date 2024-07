Tempesta d’amore: Christoph e Eleni si avvicinano pericolosamente e… | Anticipazioni italiane

Ci sono legami di sangue che riescono a superare tutto. È questo il caso di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), che nelle prossime prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si avvicineranno pericolosamente, portando l’albergatore ad una presa di coscienza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre che Alexandra difenderà Markus

Da quando gli Schwarzbach sono arrivati al Fürstenhof, rivelazioni e colpi di scena sono stati all’ordine del giorno. Un grande, grandissimo segreto è rimasto però celato agli occhi di (quasi) tutti: Eleni non è biologicamente figlia di Markus (Timo Ben Schöfer), bensì di Christoph!

Come sappiamo, Alexandra (Daniela Kiefer) ha confessato a quest’ultimo la verità alcune settimane fa, ottenendo dall’albergatore la promessa di mantenere il silenzio su quanto appreso. Rispettare la parola data, però, sta diventando ogni giorno sempre più difficile. Complice la lontananza di Markus, Christoph si è infatti avvicinato sempre più ad Eleni, conquistandone la fiducia grazie alla propria onestà.

Ebbene, sarà proprio in questo contesto che Alexandra deciderà di assumere la difesa dell’ex marito in tribunale, nella speranza di riconquistare l’affetto dei suoi figli e, non da ultimo, proteggersi da potenziali futuri attacchi da parte di Markus. Peccato solo che in tutto ciò la Schwarzbach non abbia pensato a Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph si avvicina ad Eleni

Come prevedibile, l’albergatore sarà furioso per la decisione della compagna: se Markus dovesse tornare in libertà, farebbe di tutto per allontanarlo sia da Alexandra che da Eleni, distruggendo il sogno di Christoph di ricostruirsi una famiglia con queste ultime. Dei timori che non sembreranno però colpire Alexandra…

Deluso dall’egoismo della compagna, Saalfeld prenderà dunque le distanze e trascorrerà del tempo da solo chiuso nei propri pensieri. Sarà proprio allora che l’uomo scoprirà casualmente che Eleni ha dei gravi problemi economici, decidendo spontaneamente di offrire alla ragazza il proprio aiuto. Un gesto che non passerà inosservato…

Se da una parte la giovane Schwarzbach rifiuterà l'offerta di Saalfeld, infatti, non potrà fare a meno di notare quanto l'uomo sembri preoccuparsi per lei. E così la ragazza affronterà l'albergatore, aprendogli il proprio cuore e dando vita ad una situazione di grande complicità. E a quel punto Christoph prenderà una decisione molto sofferta…