Tempesta d’amore: Alexandra difende Markus in tribunale! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per sconvolgere gli equilibri nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Proprio quando Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sembrava destinato a passare i prossimi anni in carcere, infatti, in suo soccorso accorrerà l’ultima persona da cui si sarebbe aspettato un aiuto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus rischia il carcere

Sono trascorse settimane ormai da quando Markus è stato arrestato con l’accusa di falso in bilancio. Un’accusa che, come sappiamo, è assolutamente fondata… con l’eccezione di un piccolo dettaglio! L’uomo fu infatti aiutato dalla moglie Alexandra (Daniela Kiefer), che è però stata lasciata fuori dalle indagini grazie all’intervento di Christoph (Dieter Bach).

Dopo aver (invano) tentato di scagionarsi con l’aiuto di Eleni (Dorothée Neff), nei prossimi giorni Schwarzbach si troverà così a dover affrontare un processo il cui esito sembrerà già scritto: il suo legale sceglierà infatti una strategia difensiva a dir poco fallimentare! Un intervento inaspettato, però, cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra difende Markus

Mentre Christoph inizierà a pregustarsi la disfatta dei suo nemico giurato, Alexandra vivrà la situazione con un conflitto di emozioni: da una parte una condanna del marito la metterebbe al sicuro da sue future intromissioni, dall’altra rischierebbe di compromettere il rapporto della donna coi figli… Eleni in primis! E non è finita qui…

La donna sarà temerà infatti che Markus – spinto dalla disperazione – possa decidere di provare a dimostrare la complicità della moglie nella falsificazione dei bilanci. E così Alexandra farà un annuncio a sorpresa: diventerà l’avvocato difensore di Markus! In questo modo la Schwarzbach potrà non solo far colpo su Eleni, ma anche controllare ciò che il marito dichiarerà in tribunale.

Purtroppo per la donna, però, Christoph non si dimostrerà affatto comprensivo. E la sua risposta sarà terribile… Seguici su Instagram.