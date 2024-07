Tempesta d’amore: diagnosi drammatica per Helene! | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Se per Shirin Ceylan (Merve Çakır) arriverà la fine di un incubo, infatti, un altro amatissimo personaggio riceverà invece una diagnosi terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin mette in pericolo Helene

Da ormai parecchio tempo il dramma di Shirin sta sconvolgendo il Furstenhof, colpendo in particolar modo le persone a cui la Ceylan è più vicina… Gerry (Johannes Huth) in primis! Nel tentativo di aiutare la ragazza a vivere una vita il più possibile normale, il ragazzo e sua madre Helene (Sabine Werner) hanno provato a stare vicini alla giovane non vedente. Purtroppo, però, gli incidenti saranno ineditabili…

Come sappiamo, a causa della propria cecità Shirin metterà involontariamente in pericolo la vita di Helene, che se la caverà con una grave intossicazione. Ben presto, però, sarà la Richter a mettere la ragazza in una situazione di disagio: dopo aver accompagnato Shirin al Caffè Liebling, Helene la “dimenticherà” lì, abbandonandola da sola! E, purtroppo, non si tratterà di un caso isolato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene scopre di avere la demenza senile

Da quel momento in poi, i casi in cui Helene sarà protagonista di dimenticanze più o meno gravi si moltiplicheranno, finendo per preoccupare André (Joachim Lätsch). E così – spinta dal suo amato – la donna si presenterà da Michael (Erich Altenkopf) per un parere medico.

Ebbene, inizialmente quest’ultimo proverà a tranquillizzare la donna, spiegandole che i suoi sintomi possono avere spiegazioni banalissime. Dopo aver effettuato delle analisi approfondite, però, il medico comunicherà ad una sconvolta Helene una diagnosi a dir poco drammatica: la donna soffre di demenza senile! E ora? Seguici su Instagram.