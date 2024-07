Tempesta d’amore: Max difende Carolin da Vanessa! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Un inaspettato ribaltamento di fronti è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo essersi fatti una guerra spietata per il cuore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), nei prossimi giorni Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) si alleeranno infatti a sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin in crisi per la gravidanza di Vanessa

Il desiderio di maternità è sempre stato presente nella vita di Vanessa, causando non pochi problemi alla vita sentimentale di quest’ultima. Come sappiamo, proprio la diversa visione sul loro futuro come genitori ha infatti portato la Sonnbichler molto vicina alla rottura con Max. E ora la storia rischierà di ripetersi nella relazione tra la ragazza e Carolin!

Se Max e Vanessa – che nel frattempo avevano deciso da tempo di mettere su famiglia – sono al settimo cielo per la notizia del futuro arrivo del loro bambino, per Carolin la reazione è decisamente diversa!

Oltre al timore di vedere la sua relazione con Vanessa distrutta dall’inevitabile legame che il bambino creerà tra la Sonnbichler e Max, la Lamprecht non riuscirà infatti a sentire alcuna connessione emotiva con il nascituro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max difende Carolin

In crisi, Carolin si confiderà con Hildegard (Antje Hagen), che darà l’ennesima conferma della sua saggezza e capacità di comprendere, dando alla donna dei validi consigli su come superare il proprio blocco. Nel frattempo, però, il malessere della Lamprecht non passerà inosservato…

Vanessa si renderà infatti conto che la fidanzata è distaccata nei confronti della sua gravidanza e sta saltando ogni suo appuntamento dedicato al nascituro. Max, al contrario, sarà sempre presente al fianco della sua ex, fornendo a quest’ultima sostegno e condividendo il suo entusiasmo per l’imminente maternità. A sorpresa, però, questa volta il fitness trainer non sfrutterà la situazione a proprio vantaggio.

Quando Vanessa si lamenterà con lui per l’atteggiamento di Carolin, infatti, Max prenderà a sorpresa le difese di quest’ultima, spiegando alla Sonnbichler quanto sia difficile la situazione per la Lamprecht e aggiungendo che lui stesso ha avuto parecchio tempo per abituarsi all’idea di diventare padre!

Max e Carolin avranno dunque definitivamente sotterrato l'ascia di guerra? Per ora vi anticipiamo che il triangolo amoroso in cui sono coinvolti è tutt'altro che finito…