Tempesta d’amore: Vanessa e Max si baciano! E ora? | Anticipazioni italiane

Un clamoroso colpo di scena sta per riaprire uno dei triangoli più appassionanti di questa diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando la situazione sentimentale di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sembrava essersi chiarita, infatti, la ragazza si riavvicinerà pericolosamente al suo ex… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Max in guerra per Vanessa

Sono passate ormai parecchie settimane da quando Vanessa ha sciolto il suo fidanzamento con Max (Stefan Hartmann) ad un passo dalle nozze, per iniziare poi una relazione con Carolin (Katrin Anne Heß). Una situazione già complessa in cui si è poi aggiunto un elemento a sorpresa: la gravidanza della Sonnbichler!

Come sappiamo, la nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha infatti scoperto di essere incinta del suo ex e – nonostante qualche tentennamento iniziale – ha deciso di tenere il bambino. Se la sua speranza sarà quello di crescere il nascituro insieme a Carolin garantendo però a Max un ruolo come padre, però, purtroppo il suo sogno non sarà facile da realizzare…

Nonostante i loro sforzi di andare d’accordo per amore di Vanessa e del bambino, Richter e la Lamprecht continueranno infatti a competere per il cuore della donna di cui sono innamorati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Vanessa si baciano

Sarà in questa situazione che Vanessa chiederà ai suoi due spasimanti di preparare delle playlist con canzoni da far ascoltare al bambino. E, inutile dirlo, Max non si lascerà sfuggire l’occasione per far colpo sulla sua amata! Il fitness trainer inciderà infatti il pezzo con cui – anni fa – riuscì a far innamorare di sé la Sonnbichler. Ed effettivamente quest’ultima non resterà insensibile a quella musica così speciale…

Per non ferire Carolin, Vanessa sceglierà comunque la playlist preparata dalla fidanzata, facendo credere a Max che la musica di quest’ultimo non sia stata apprezzata. Ben presto, però, il fitness trainer scoprirà la verità e giungerà ad una conclusione: la Sonnbichler gli ha mentito perché ancora innamorata di lui!

Rapito dai suoi pensieri, Richter inizierà così a cantare la "loro" canzone nel bosco, non accorgendosi che Vanessa è proprio alle sue spalle. Ebbene, complice quelle note magiche, tra i due ex si creerà un'atmosfera speciale che li porterà a baciarsi appassionatamente! E a quel punto i giochi si riapriranno…