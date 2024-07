The family, anticipazioni 31 luglio 2024: Devin rimprovera Hulya ma…

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 31 luglio 2024

Ibrahim fa sì che Aslan debba aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e prenda così la lettera che il genitore aveva scritto per ciascuno dei suoi figli (una missiva che Aslan non hai mai letto, come Cihan racconta a Devin nel corso di una seduta). In seguito, Devin scopre che Hulya ha "regalato" a sua madre Nese abiti e borse che non usa più, cosa che la fa infuriare. Durante un litigio con Hulya, Devin le dice delle parole molto aspre, che Aslan ascolta; tra i due finisce male…