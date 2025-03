The Family: cosa farà Cihan a Tolga? | Anticipazioni

La vendetta di Cihan Soykan (Nejat İşler) contro i suoi “falsi” familiari porterà con sé anche alcuni omicidi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di The Family, l’uomo non esiterà ad uccidere Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), il marito della “sorella” Leyla (Canan Ergüder)…

The Family, news: Tolga in fuga

La storyline si intensificherà nel momento in cui, in seguito alla sua separazione da Leyla, Tolga sarà braccato da diverse persone. Sayıcı cercherà infatti ad ogni costo di fuggire dalle grinfie dello “zio” İbrahim (Levent Ülgen), il quale vorrà rintracciarlo il prima possibile per evitare che consegni ad Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) le prove in grado di dimostrare il doppio gioco che ha portato avanti per anni ai danni della sua famiglia.

Tali prove diventeranno fondamentali anche per İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) e la figlia Serap (Selin Şekerci), ossia i nuovi alleati di Cihan, quest’ultimo desideroso di vendicarsi di tutto il clan Soykan poiché responsabile della morte dei suoi veri genitori.

Consapevole del fatto che chiunque potrebbe tentare di ucciderlo da un momento all’altro, Tolga tenterà quindi di fuggire da Istanbul, ma purtroppo non riuscirà nel suo intento.

The Family, spoiler: Cihan uccide Tolga

Quando ormai mancheranno pochissime ore alla partenza, Tolga verrà infatti rintracciato da Cihan, İlyas e Serap nei pressi di un cantiere piuttosto malconcio. Da un lato İlyas gli punterà contro una pistola lasciandogli intendere che ormai non ha nessuna via di scampo. Dall’altro Cihan si avvicinerà a Tolga, ormai vicino ad un precipizio, col fine di tranquillizzarlo e asserirà che non gli vuole fare del male per non privare del loro padre i nipotini Zeynep (Defne Piriçci) e Kaya (Ali Buğra Bıyıkçı).

Tale discorso verrà fatto da Cihan per un motivo ben preciso. Qualche giorno prima, il criminale aveva infatti promesso a Zeynep, di fronte a Tolga, che non avrebbe ucciso suo padre. Promessa che Cihan non esiterà a “rimangiarsi”. Appena gli comunicherà che merita di morire per ciò che ha fatto, il “falso” Soykan spingerà infatti Cihan giù dal precipizio, uccidendolo sul colpo.

The Family, trame: ecco chi viene arrestato per l’omicidio di Tolga

Dopo essersi “sporcati” le mani del sangue di Tolga, Cihan e i suoi due alleati entreranno dunque in possesso della documentazione contro la famiglia Soykan. I file in questione daranno loro un netto vantaggio su Ibrahim, che arriverà nel cantiere quando ormai Sayıcı avrà esalato il suo ultimo respiro. Un particolare, questo, che verrà prontamente notato da Cihan, il quale scatterà alcune foto allo “zio” sul luogo del delitto.

Tuttavia, almeno per il momento, sarà qualcun altro a pagare per l’assassinio di Tolga. Qualche ora dopo, la polizia procederà infatti con l’arresto di Leyla, “colpevole” di aver discusso qualche ora prima con Tolga in mezzo alla strada. Data la diffusione del video della lite sui social, Leyla finirà quindi nei guai. Certo della sua innocenza, Aslan prometterà però a Leyla che farà il possibile per farla uscire di prigione.

Al tempo stesso, qualcuno remerà contro Leyla. Hülya (Nur Sürer) tenterà infatti di approfittarsi della situazione per togliere alla figlia la custodia di Zeynep e Kaya…