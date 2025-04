The Family: Aslan e Devin sul punto di divorziare ma poi… | Anticipazioni

Fine del matrimonio tra Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) e Devin Akın (Serenay Sarıkaya) nel corso delle prossime puntate di The Family? È questa la soluzione che sembreranno adottare i due protagonisti della dizi turca, ma un evento luttuoso costringerà la psicologa a rivedere i suoi piani…

The Family, news: Aslan rapisce Devin

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, la situazione si complicherà nel momento in cui Hülya (Nur Sürer) cercherà di incastrare la nuora Devin facendola diventare l’unica colpevole del riciclaggio di denaro sporco del quale verrà accusata la sua famiglia.

Resosi conto dell’inganno, in attesa di ripulire la posizione della moglie, Aslan procederà dunque con il rapimento di Devin, che rinchiuderà in una vecchia casa abbandonata.

Lì, dopo vari litigi, Devin troverà così il modo di spiegare ad Aslan per quale motivo ha deciso di porre fine al suo matrimonio con lui. Con le lacrime agli occhi, Devin dirà infatti ad Aslan che probabilmente non potrà più avere figli, dopo l’aborto subìto il giorno stesso in cui ha sparato a Cihan (Nejat İşler).

La notizia manderà in confusione Aslan, che comunque vorrà restare al fianco di Devin. Tale scelta non troverà però il beneplacito della donna…

The Family, spoiler: Aslan e Devin sul punto di divorziare ma…

Alla fine, una volta che capirà quanto sia grande il dolore che la consorte sta provando, Aslan darà ascolto alla richiesta di Devin e si dirà disposto a divorziare. In pratica, Aslan sceglierà di lasciare libera la consorte, ma confiderà nel fatto che, presto o tardi, lei si pentirà della sua scelta e ritornerà tra le sue braccia. Nel frattempo, dato che riuscirà a dimostrare la sua innocenza nel riciclaggio di denaro sporco, Aslan porrà fine anche al rapimento di Devin.

Proprio in quel giorno, la famiglia Soykan si troverà però ad affrontare un’altra emergenza: Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), il cognato di Aslan, verrà ucciso da Cihan. Dopo una breve indagine, la polizia procederà all’arresto della moglie Leyla (Canan Ergüder), che fin da subito griderà la sua innocenza. Teoria della quale sarà convinto anche Aslan, visto che considererà la sorella incapace di commettere un omicidio…

The Family, trame: Leyla fa una richiesta a Devin

Fatto sta che l’arresto di Leyla metterà Devin in una posizione decisamente scomoda. Preoccupata per i figli Kaya e Zeynep, che Hülya avrà portato subito via con sé, Leyla chiederà infatti di incontrare Devin in carcere e le farà una richiesta ben specifica. In pratica, la Soykan chiederà espressamente alla psicologa di prendersi cura dei suoi figli, al fine di evitare che la madre prenda interamente il controllo su di loro.

Dopo aver cercato di tirarsi indietro, Devin si lascerà quindi sopraffare dall’affetto che sente per i “nipotini” Kaya e Zeynep, ragione per la quale si presenterà in casa Soykan nel bel mezzo di una conferenza stampa dove, tra le altre cose, Aslan starà per comunicare il loro divorzio. Devin riuscirà ad interrompere l’annuncio, parlando ai giornalisti della sua (finta) riappacificazione con Aslan.

Una messinscena che Devin chiarirà fin da subito con il marito, comunicandogli a telecamere spente che divorzieranno quando Leyla uscirà di prigione, perché deve prendersi cura di Kaya e Zeynep. Tale "soluzione" ovviamente non renderà felice Hülya, tant'è che con Devin sarà subito scontro aperto…