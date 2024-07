Anticipazioni Un posto al sole 3 luglio 2024: Ferri cerca faticosamente di voltare pagina

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 3 luglio 2024

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), grazie anche all'amore di Marina (Nina Soldano), cerca di superare l'ossessione per il piccolo Tommaso (Luigi De Feo) e tenta di voltare pagina. Diego (Francesco Vitiello) dà un'improvvisa svolta alla storia sentimentale con Ida (Marta Anna Borucinska). Preso atto per forza di cose delle pesanti ripercussioni della malattia sulla propria vita professionale, Luca De Santis (Luigi Di Fiore) reagisce affidandosi all'amore che Giulia (Marina Tagliaferri) prova per lui. Ancora un po' arrabbiato con papà Niko (Luca Turco), Jimmy (Gennaro De Simone) è in procinto di conoscere Mina, la nipote di Valeria (Benedetta Valanzano)…