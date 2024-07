Un posto al sole: Alberto Palladini potrebbe combinare un disastro? | Anticipazioni

Nelle prossime settimane, a Un posto al sole, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continuerà a comportarsi come una scheggia impazzita: l’uomo – nonostante gli sia stato assicurato anche di recente che vedrà ancora il figlio Federico (Damiano Zangaro) – non recupererà mai un vero e proprio equilibrio. Eppure, presto al legale arriverà una buona notizia…

Eh sì. L’uomo – ormai “appesantito” emotivamente per via dei tanti fallimenti accumulati nella vita personale (specie con i figli) – riceverà una nuova chiamata dal servizio centrale di protezione, grazie alla quale scopriremo che il luogo fissato per l’incontro tra Palladini e il figlioletto è la città di Grosseto.

Neanche a dirlo, Alberto si fionderà nel posto convenuto e trascorrerà delle ore felici con Federico. Per l’occasione, tornerà in scena anche Clara (Imma Pirone), la quale assisterà al rendez-vous tra padre e figlio. Ma non saranno tutte rose e fiori…

Le anticipazioni ci avvisano infatti che Alberto passerà sì “qualche ora spensierata con Federico, ma l’idea di separarsi nuovamente dal figlio è difficile se non impossibile da accettare“. E sarà a questo punto che partirà il potenziale dramma!

Quando infatti le ore a disposizione finiranno e Clara e Federico dovranno tornare nella località in cui soggiornano insieme a Eduardo (Fiorenzo Madonna), Alberto avrà uno dei suoi soliti colpi di testa: farà il furbo e seguirà la sua ex e Federico fino alla loro attuale abitazione, che – come sappiamo – dovrebbe essere segreta!

Tutto sommato, nonostante il distacco da Napoli, Clara ed Eduardo staranno attraversando un momento felice, ma Alberto ormai avrà scoperto dove si trovano e la sensazione è che l’instabile avvocato potrebbe avere un’ideuzza malsana. Quanto malsana? Per scoprirlo, non perdete Upas dal 26 luglio in poi… Seguici su Instagram.