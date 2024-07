Un posto al sole: Alberto Palladini “vende l’anima al diavolo”? | Anticipazioni

Un posto al sole va incontro a due settimane di pausa a cavallo di Ferragosto, anche se quest’anno non si tratterà di un vero e proprio stop: essendo in ferie la maggior parte dei personaggi della soap partenopea di Rai 3, a Palazzo Palladini rimarrà Rosa Picariello (Daniela Ioia) e la palla passerà a lei, che ne approfitterà per riassumerci giorno dopo giorno le vicende più salienti che il programma ci ha proposto durante l’ultima annata.

Questa particolare versione di Upas, che durerà due settimane (dal 12 al 23 agosto), sarà però preceduta da un colpo di scena con cui terminerà la stagione “normale” e che troverà poi il suo sviluppo dal 26 agosto in poi.

La svolta riguarda Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che proprio a partire dalle attuali puntate sarà protagonista della storyline che tra poche settimane ci porterà al finale: l’uomo riuscirà finalmente a vedere il figlio Federico (Damiano Zangaro), ma poi seguirà lui e Clara (Imma Pirone) fino al posto segreto in cui i due soggiornano insieme a Eduardo (Fiorenzo Madonna).

Clara e Eduardo in questo momento sono felici perché la nascita della nuova “creatura” è alle porte, ma Alberto – avendo svelato il segreto su dove abitano – sarà teoricamente in grado di esporli a un pericolo enorme! Teoricamente o… praticamente?

È appena il caso di ricordare che in giro da qualche parte c’è ancora un boss che muore dalla voglia di farla pagare a Sabbiese per le rivelazioni fatte recentemente. E dunque, in questa fase della storia, Palladini potrebbe rappresentare il “socio ideale” per Torrente (Loris De Luca)… Insomma, tutto questo per dirvi di non perdere gli episodi che vedremo ad agosto, subito prima delle vacanze: qualcosa bolle in pentola… e non è nulla di buono! Seguici su Instagram.