Un posto al sole, anticipazioni 1° agosto 2024: l’ultima carta di Roberto Ferri

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 1° agosto 2024

Marika (Laura Pagliara) e Bice (Lara Sansone) scoprono di avere “qualcosa in comune”. Mariella (Antonella Prisco) è intenzionata a salvare a tutti i costi il suo rapporto con Guido (Germano Bellavia). Ben sapendo che il processo per l’affido del piccolo Tommaso (Luigi De Feo) è vicino, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha in mano un’ultima carta per tentare di screditare Ida (Marta Anna Borucinska). Renato (Marzio Honorato) inizia a pregustare la vacanza in Sicilia, ma nel frattempo Niko (Luca Turco) è costretto a un cambio di programma e cerca l’appoggio di Jimmy (Gennaro De Simone). Lo avrà?… Seguici su Instagram.