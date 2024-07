Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 11 luglio 2024

Ormai Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è al tracollo: in preda all’alcool, l’uomo potrebbe rappresentare un pericolo per se stesso e per gli altri. Ida (Marta Anna Borucinska) vive un momento difficile, ma lei spera che si risolva in poco tempo tempo. Samuel (Samuele Cavallo) non riesce più a reggere il rapporto trasgressivo con Micaela (Gina Amarante). Seguici su Instagram.