Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio 2024: Chiara e la novità che “accende” Ferri!

Dopo giorni in cui ha subito in silenzio, Mariella (Antonella Prisco) non ce la fa più a sopportare l’atteggiamento pieno di indifferenza portato avanti da Guido (Germano Bellavia) e finisce col prendere una sofferta decisione. Il ritorno di Chiara Petrone (Alessandra Masi) fornisce a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) un’interessante occasione di investimento, che però potrebbe portare grossi problemi al rapporto del tycoon con Filippo (Michelangelo Tommaso). Nonostante faccia il possibile per assecondare i consigli di Don Antoine (Hakim Gouem), Rosa (Daniela Ioia) dovrà ancora una volta affrontare la prepotenza di Luisa… Seguici su Instagram.