Un posto al sole, anticipazioni 22 luglio 2024: Michele e Filippo in ansia per il futuro della radio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 22 luglio 2024

Michele e Silvia cercano di diminuire la tensione fra Guido e Mariella, ma quest'ultima non sopporta più la situazione in cui si è venuta a trovare e, complice involontaria Bice, finirà per prendere una decisione importante. Roberto Ferri, insieme a Marina, è ormai in procinto di formalizzare la sua offerta a Chiara Petrone, mentre Michele e Filippo sono preoccupati per i nuovi scenari con cui Radio Golfo 99 si troverà ad avere a che fare. Manuel tenta in tutti i modi di convincere mamma Rosa ad accettare l'invito di Marika e a partire per una piccola vacanza al mare, facendosi forte del supporto di due grandi amici…