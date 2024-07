Un posto al sole, anticipazioni 31 luglio 2024: Claudia lascerà Napoli o no?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 31 luglio 2024

Nonostante appaia concentrato solo nel concludere l'acquisizione di Radio Golfo 99, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta tramando qualcosa all'insaputa persino di Marina (Nina Soldano). Cosa farà Claudia (Giada Desideri), lascerà Napoli oppure no? La pericolosa vicinanza in spiaggia tra Marika (Laura Pagliara) e Bice (Lara Sansone) potrebbe avere un effetto dirompente, ma intanto Manuel (Manuel D'Angelo) non ha ancora accettato il ritorno anticipato a Napoli: il rapporto del bambino con Rosa (Daniela Ioia) si fa così sempre più teso…