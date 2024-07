Un posto al sole, anticipazioni 9 luglio 2024: Rossella si sente in colpa per Riccardo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 9 luglio 2024

Lucia (Francesca Colapietro) chiede un “salto di qualità” a Eugenio (Paolo Romani), intanto Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in ansia per i rischi che corre Damiano (Luigi Miele) sul lavoro. Claudia (Giada Desideri) approfitta ancora di Guido (Germano Bellavia) per rinsaldare la propria autostima; nel frattempo Mariella (Antonella Prisco), che ormai si è resa totalmente conto della situazione, si sente sempre più sola nel suo dolore. Deluso nelle sue aspettative professionali, Riccardo (Mauro Racanati) si confida con Rossella (Giorgia Gianetiempo), creando nella ragazza degli ulteriori sensi di colpa. Seguici su Instagram.