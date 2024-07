Un posto al sole, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2024

Dopo aver seguito Clara e aver scoperto dove si trova la casa protetta, Alberto diventa pensieroso e sfuggente. Cosa starà architettando? Il duro confronto tra Bice e Massaro avrà delle serie ripercussioni sia sulla riconciliazione tra Mariella che Guido che sui rapporti tra Rosa e Marika. Incerto sul da farsi, Michele viene convinto da Filippo a partire lo stesso per la sua vacanza con Silvia.

Le accuse di Marika e la sua gelosia porteranno a una frattura fra lei e Rosa, Mariella e Bice, invece, rinsalderanno la loro amicizia. Guido compirà un passo che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Clara ed Eduardo si godono gli ultimi giorni prima del parto, convinti di essere al sicuro, Alberto, roso dalla rabbia, giocherà il tutto per tutto pur di vendicarsi di Sabbiese. Filippo si augura che l’acquisto della radio da parte di Roberto non vada in porto, Marina si rende conto che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per il piccolo Tommy.

Sebbene sembri esclusivamente concentrato nel portare a termine l’acquisizione della radio di proprietà di Chiara Petrone, Roberto, tenendo all’oscuro anche Marina, sta tramando qualcosa. Nonostante la grande vicinanza con Guido, Claudia rivaluterà l’idea di lasciare Napoli? La pericolosa vicinanza in spiaggia tra Marika e Bice rischia di innescare una vera bomba, Manuel non ha ancora digerito il ritorno anticipato a Napoli e il rapporto con Rosa si fa sempre più teso.

Marika e Bice scopriranno di avere in comune molto più di quanto possano immaginare. Mariella, intanto, sembra decisa a recuperare il suo rapporto con Guido. Consapevole che il processo per l’affido di Tommaso è alle porte, Roberto è pronto a tentare un’ultima carta per screditare Ida. Mentre Renato comincia a pregustare la vacanza in Sicilia, Niko, costretto ad un cambio di programma, cerca l’appoggio di Jimmy.

La crisi tra Guido e Mariella pare essere sempre più irreversibile, tanto che lui decide di passare qualche giorno fuori casa. Per un motivo o per un altro, sia Niko e Jimmy, che Giulia, potrebbero rinunciare alla vacanza programmata in Sicilia, che avrebbe dovuto riunire la famiglia Poggi, e ad esserne maggiormente contrariato sarà Renato.