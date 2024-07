Un posto al sole anticipazioni: Luca De Santis in pericolo (con Alberto)?

Nel giro di poche puntate di Un posto al sole, le cose precipiteranno per Luca De Santis. Il personaggio interpretato da Luigi Di Fiore si troverà immerso in un tunnel sempre più buio e a un certo punto le sue vicende si troveranno a incrociare quelle di un altro personaggio assai tormentato della soap partenopea di Rai 3.

Cominciamo col dire che, dopo tutto quello che è avvenuto negli scorsi episodi, stavolta Luca non uscirà indenne da quanto accaduto e prestissimo non sarà più primario ospedaliero. Chi sarà il prossimo? Se lo chiederà anche Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma ancora non è dato sapere chi prenderà il posto di De Santis…

Tornando a lui, l’uomo cadrà ovviamente in un grande sconforto e l’unica certezza su cui potrà contare (a parte gli amici, ovviamente) sarà il grande amore di Giulia (Marina Tagliaferri). Ma ciò servirà per tenere su l’umore del medico?

Probabilmente no. Le anticipazioni parlano di istanti di una grande ansia per il nostro Luca, la cui strada presto convergerà stranamente con quella di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Ciò sicuramente non è un bene, perché l’avvocato – dopo aver perso la possibilità di vedere quotidianamente il figlioletto Federico (Damiano Zangaro) – è completamente fuori di sé e rappresenta un pericolo anche per chi staziona nella sua orbita!

Ebbene, preparatevi a momenti al cardiopalma: Luca e Alberto, infatti, si troveranno insieme… nella stessa auto! Cosa succederà a quel punto? Grandi pericoli in vista? Seguici su Instagram.