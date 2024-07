Un posto al sole anticipazioni: Rosa e don Antoine, ci saranno pettegolezzi?

Come vi abbiamo già anticipato, nelle puntate finali di questa settimana una nuova storia inizierà a prendere piede a Un posto al sole: la trama riguarda Rosa Picariello (Daniela Ioia) e un personaggio che già da un po’ stiamo gradualmente conoscendo…

Tutto parte da una sorta di “rissa” in cui Rosa sarà coinvolta a breve, conseguenza del fatto che la donna – pur avendo recuperato la sua casa – si è ormai fatta qualche nemico nel quartiere. Tale rissa sarà fortunatamente sedata da don Antoine (Hakim Gouen), con il quale la Picariello da quel momento in poi approfondirà la conoscenza.

Si instaurerà così un rapporto di stima e amicizia sempre più profondo tra i due, tanto che Antoine aiuterà anche la nostra protagonista a sistemare una questione un po’ delicata. Tale complicità, però, inizierà a essere notata da qualcuno…

Ad avere qualcosa da ridire non sarà Damiano (Luigi Miele), che non sarà infastidito più di tanto dal rapporto amichevole tra il prete e Rosa. Non si potrà invece dire lo stesso delle parrocchiane di Antoine, che inizieranno a creare potenziali problemi sollevando delle critiche. Si limiteranno a questo? Seguici su Instagram.