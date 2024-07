Un posto al sole: Clara e Eduardo non sono usciti di scena | Anticipazioni

Nei giorni scorsi a Un posto al sole abbiamo assistito alla partenza da Napoli di Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico (Damiano Zingaro), ciò per via dell’entrata dello stesso Eduardo nel programma di protezione testimoni. Un “arrivederci” che aveva il sapore di un quasi-addio e che ha fatto precipitare nello sconforto Alberto (Maurizio Aiello)…

Eh sì: il già dilaniato avvocato Palladini non è riuscito alla fine a impedire che il figlioletto Federico partisse insieme alla madre e al suo novello marito, sprofondando così in una disperazione che potrebbe anche fare qualche danno nelle prossime puntate di Upas.

Come già sappiamo, Alberto darà decisamente di matto e, per via di una dinamica che le anticipazioni non hanno ben chiarito, si troverà in auto con Luca De Santis (Luigi Di Fiore) proprio quando sarà maggiormente fuori controllo. Cosa succederà?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che le scene di commiato a cui abbiamo assistito di recente pare che non rappresentino in realtà l’uscita di scena dei personaggi coinvolti. Grazie a vari video e foto postati sui social ultimamente, si evince senza ombra di dubbio che gli attori Imma Pirone e Fiorenzo Madonna sono sul set, impegnati a girare i nuovi episodi della soap partenopea di Rai 3.

Al momento non si conoscono i motivi per cui Clara e Eduardo riappariranno così presto, dunque non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprirlo! Seguici su Instagram.