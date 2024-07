Un posto al sole: Guido va in tilt? | Anticipazioni

Nelle prossime settimane Un posto al sole darà ancora molto spazio alla profonda crisi matrimoniale tra Guido Del Bue (Germano Bellavia) e Mariella Altieri (Antonella Prisco), con lei che è ormai consapevole di come il marito si sia invaghito di Claudia Costa (Giada Desideri).

Il fatto che di recente Mariella abbia scoperto i “nuovi sentimenti” del consorte l’ha resa peraltro più cinica e forte rispetto al recente passato, tanto che ora la vigilessa non ha più intenzione di rincorrere continuamente Guido pur di ottenere la sua approvazione. Questa novità si farà strada sin da subito e vedrà in scena anche un cambiamento di programma riguardo alle… vacanze!

Infatti, nei prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3, la Altieri – che finora desiderava fare le vacanze in famiglia – opterà invece per trascorrere le ferie insieme al figlio e a… Bice (Lara Sansone)! Occhio però, perché la Cerruti riuscirà persino in questa occasione a pensare a una delle sue tante vendette nei confronti del suo ex Sergio (Francesco Procopio). Come andrà a finire?

In attesa di scoprirlo, occhio al particolare inatteso che comincerà a farsi strada nelle prossime puntate di Upas: nonostante sembri sempre più vicino a “liberarsi” di Mariella, Guido dopo la partenza della moglie inizierà ad andare in crisi. Come mai? Seguici su Instagram.