Un posto al sole: Nunzio e Rossella di nuovo vicini, qualcosa li unirà… | Anticipazioni

È ormai da parecchio tempo che le vicende sentimentali di Rossella (Giorgia Gianetiempo) tengono banco a Un posto al sole. In principio, doveva essere “per sempre” con Riccardo (Mauro Racanati), ma sappiamo benissimo che la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) è fortemente attratta da Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) e alla fine l’indecisione derivante da questo sentimento ha impedito il matrimonio con il bel dottore.

Sta di fatto che, proprio quando Rossella aveva più o meno fatto chiarezza dentro di sé, nella vita di Nunzio è entrata Diana Della Valle (Sara Zanier): nata come un’avventura divertente, la relazione tra Cammarota e Diana è poi diventata qualcosa di più, complici anche le conseguenze del lungo coma vissuto dalla donna non troppo tempo fa.

Tutto faceva insomma pensare che Rossella avesse perso in men che non si dica entrambi gli uomini più importanti della sua vita, ma la vicenda in realtà non finisce qui e presto ci sarà un ritorno di fiamma…

Eh sì: sia Nunzio che Rossella penseranno di essere andati "oltre", ma a Upas sta per accadere qualcosa che porterà di nuovo i due giovani ad allearsi, facendo capire a entrambi che il loro amore forse c'è ancora: occhio a una ragazza che avrà bisogno di aiuto contro un fidanzato violento… e occhio soprattutto ai nostri piccioncini che cercheranno insieme di essere d'ausilio al nuovo personaggio! Un'esperienza, questa, che potrebbe finire per unirli di nuovo? Staremo a vedere…