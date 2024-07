Un posto al sole: Ornella va in pensione, ci siamo! | Anticipazioni

A Un posto al sole, si susseguono diversi cambiamenti nel personale della struttura. Stiamo seguendo con vivo interesse la drammatica vicenda umana di Luca De Santis (Luigi Di Fiore), costretto proprio nelle attuali puntate al ritiro dal lavoro per via della sua malattia. Ma Luca a breve non sarà l’unico a lasciare…

Diversi fan di Upas avevano pensato che, come conseguenza dei problemi di De Santis, Ornella (Marina Giulia Cavalli) alla fine avrebbe fatto un passo indietro, rinunciando alla sua idea di andare in pensione. Ma non sarà così…

Occhio dunque alle puntate della soap partenopea di Rai 3 in onda la prossima settimana: sarà l’ultima della Bruni in “versione dottoressa”. Vedremo Ornella alle prese con un ultimo caso medico che come al solito risolverà brillantemente, dopodiché sarà il tempo dei saluti.

Un posto al sole anticipazioni: grande festa per Ornella!

E non saranno saluti di circostanza: Raffaele (Patrizio Rispo) organizzerà per l’amata moglie un momento di festeggiamento e insieme di commiato, a cui – al grido di “Grazie di tutto doc”, prenderanno parte tutti i suoi amici-colleghi di sempre!

Ma come sarà la vita di Ornella dopo l’uscita dal lavoro? Per il momento, quel che si sa è che nell’immediato futuro della signora Giordano c’è un viaggio a Barcellona per fare visita al figlio Patrizio… Seguici su Instagram.