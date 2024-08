Beautiful, anticipazioni 30 agosto 2024: il lungo bacio di Liam a Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 30 agosto 2024

Congedandosi da Hope (Annika Noelle) di fronte a Thomas (Matthew Atkinson), Liam (Scott Clifton) dedica alla moglie un lungo bacio, che serva come chiaro messaggio al rivale. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) poi prova ancora a convincere Liam a concedere fiducia al fratello, mentre Hope è chiaramente alle prese con una riflessione sulla propria identità e la sua natura più profonda.

Ignaro dei pensieri della Logan, Thomas le assicura che lei sarà sempre la brava ragazza e lui il ragazzo da cui non è attratta. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) confida a Taylor (Krista Allen) i propri timori per Hope e il suo matrimonio, senza svelare i sentimenti che è certa la figlia provi per Thomas.