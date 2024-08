Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 18 a sabato 24 agosto 2024

Alla Forrester, Hope è appena scivolata da una pedana dove stava provando personalmente uno dei nuovi modelli della collezione ed è caduta addosso a Thomas sul divano mentre lui cercava di impedirle di fasi male. A Liam, che entra in quel momento nella stanza, sembra una situazione assolutamente lampante, la dimostrazione che tutti i suoi timori sono fondati visto che ha trovato Hope e Thomas abbracciati sul divano in ufficio. Adesso Liam vede materializzarsi tutti i suoi timori per l’intensa frequentazione professionale tra sua moglie e lo stilista, e si lascia andare a una violenta scenata.

Hope tenta di spiegare a Liam che Thomas aveva semplicemente tentato di attutire la sua caduta da una pedana mentre lavoravano ad un modello della nuova collezione, ma Liam è fuori di sé e dice a Thomas di andarsene, nonostante si trovino nell’edificio della Forrester. Rimasti soli, Liam litiga con Hope.

Liam rimprovera a Hope lo stress che sta subendo da quando ha fatto tornare Thomas a lavorare sulla sua linea, e poi esce dalla stanza. Hope, rimasta da sola, si ritrova sorprendentemente a immaginare di baciare Thomas. Ricorda poi che Brooke le aveva espresso rimpianto per essere stata attratta da uomini non raccomandabili, e inizia a temere di assomigliare a sua madre nonostante abbia sempre cercato di allontanarsi dal suo esempio, dedicandosi alla famiglia e mantenendo una condotta morale impeccabile. Brooke attende Ridge per cena a casa sua insieme a Hope, Liam e i bambini. Tuttavia, Hope rifiuta l’invito all’ultimo momento, volendo passare la serata in solitudine con il marito per recuperare l’intimità perduta a causa dei recenti contrasti.

Hope vuole dimostrare a Liam che il loro matrimonio e la loro passione sono ancora vivi, nonostante il tempo da lei trascorso lontana da casa per lavorare con Thomas e con il resto della squadra alla nuova collezione della sua linea. Così Brooke e Ridge si ritrovano da soli e ricordano con nostalgia i bei momenti vissuti insieme, confessando entrambi di aver sentito uno la mancanza dell’altro. A casa della figlia, nel frattempo, Taylor – ignara del cambio di programma a casa Logan – rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che la sua amicizia con Brooke non subirà scossoni con il ritorno di Ridge.

Taylor rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che il patto di amicizia con Brooke che prevede il non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge sarà rispettato da tutte e due. La serenità del loro rapporto e di conseguenza quella delle loro famiglie è ormai prioritaria per entrambe. Brooke ringrazia Ridge per la bella serata appena trascorsa e va al piano di sopra mentre l’ex marito ha chiesto di potersi fermare ancora un po’ in soggiorno a bere un bicchiere di vino in quella che è stata casa sua per tanto tempo. Più tardi Brooke, prima di andare a dormire, scende in soggiorno per spegnere le candele indossando la sola lingerie (convinta di essere sola) e sorprende Ridge ancora in casa. Al nascere della consueta complicità tra loro, che sta per far scoccare la scintilla della passione, lei gli rivela di aver fatto il patto con Taylor di tenersi entrambe lontane da lui.

Hope fa l’amore con Liam quando, improvvisamente, inizia a fantasticare su Thomas. Turbata, lascia lo chalet con una scusa e si reca a casa di sua madre. Qui, nascosta, assiste al flirt della madre con l’ex-marito. Dopo la partenza di Ridge, Hope si rivela e affronta aspramente la madre per il suo atteggiamento provocante, rimproverandola per aver sempre rincorso gli uomini sbagliati e per aver tradito la fiducia della sua amica Taylor, compromettendo la pace di tutti.

La perdita di controllo di Hope fa pensare a Brooke che ci sia in realtà un problema tra la figlia e Liam e le consiglia di proteggere il suo matrimonio messo a dura prova dal recente ritorno di Thomas alla Forrester. A pranzo insieme a “Il Giardino”, Liam parla con Wyatt dei nuovi sviluppi della sua vita matrimoniale. Ribadisce che non si fiderà mai di Thomas perché si è macchiato di troppe azioni imperdonabili e troppe volte già in passato ha sostenuto di essere cambiato per poi puntualmente ricadere negli stessi schemi e soprattutto nell’ossessione per Hope.

Liam racconta al fratello di aver trascorso dopo molto tempo una serata appassionata con la moglie e di apprezzare il suo gesto dopo essersi sentito trascurato, sebbene abbia notato che era insolitamente pensierosa e sebbene si sia allontanata da casa per andare dalla madre a tarda sera. In effetti Hope, all'insaputa di tutti, sta covando una forte infatuazione per Thomas che tenta di soffocare ostentando normalità.