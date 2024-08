Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 25 a sabato 31 agosto 2024

Brooke parla apertamente con Taylor della cena da sola con Ridge, ma omette di essersi intrattenuta con lui indossando solo la lingerie. Taylor è contenta della sincerità dell’amica, anche se un velo di diffidenza sembra attraversarle la mente, e dichiara di progettare anche lei una cena in famiglia con Ridge e figli. Turbata dalla scenata che ha ricevuto dalla figlia, che la ha accusata di voler sedurre Ridge tradendo l’amicizia con Taylor, e di aver sempre inseguito gli uomini sbagliati, Brooke cerca di capire quali siano i veri sentimenti di Hope per Thomas, sospettando che stia proiettando su di lei delle emozioni che la riguardano personalmente. Dalla figlia riceve soltanto rassicurazioni in merito, ma il suo istinto materno le fa presagire scenari poco tranquilli e la invita a dedicare più tempo al marito e alla famiglia.

Taylor, in visita alla Forrester, invita Ridge a una cena in famiglia come ha fatto Brooke, non risparmiandosi una frecciatina sulla loro recente serata che ha rischiato di prendere una piega romantica. Si dichiara però felice e orgogliosa del nuovo rapporto che ha costruito con Brooke e promette che si farà perdonare la lunga assenza degli anni di volontariato in Africa. Thomas è contento della ritrovata serenità tra i genitori e si dichiara determinato a riconquistare la stima e la fiducia di tutti, ma soprattutto di Hope. La collaborazione tra Hope e Thomas continua proficuamente per la Forrester.

Hope ha riunito il team creativo, inclusi Zende e Paris, che si stanno impegnando al massimo per lanciare la nuova collezione di “Hope for the future” dopo il ritorno di Thomas come capo stilista della linea. Lui sembra aver fatto nuovi passi da gigante nella sua creatività a livello professionale e di essere davvero cambiato a livello personale e soprattutto di non essere più ossessionato da Hope, ma Liam è preoccupato perché è convinto che questo cambiamento non sia genuino e confida il suo disagio a Steffy.

Steffy cerca di convincere Liam che non ha nulla da temere, negando che il suo affetto per Thomas possa aver offuscato la sua capacità di giudizio come amministratore dell’azienda, ribadendo che mai avrebbe caldeggiato il ritorno di Thomas se non fosse stata sicura della sua inversione di rotta. Rimasti soli in ufficio, Hope e Thomas parlano nuovamente della loro rinnovata collaborazione e di quanto siano felici di essersi ritrovati anche come amici, oltre che come genitori di Douglas, ma in realtà le fantasie di Hope su Thomas non vogliono darle tregua. Liam e Steffy continuano a parlare di Thomas e di Hope e lei cerca in tutti i modi di rassicurarlo ribadendo che, pur volendogli bene ed essendo sempre pronta a sostenerlo, non avrebbe mai avallato il ritorno del fratello alla Forrester se non fosse stata assolutamente convinta del suo cambiamento.

Hope e Thomas continuano a lavorare intensamente insieme per preparare il lancio della nuova collezione firmata da Thomas come capo stilista. Hope però continua ad essere segretamente tormentata da fantasie legate alla sua inspiegabile infatuazione per lui. A pranzo insieme a “Il Giardino”, Brooke e Taylor parlano di aspettative sentimentali per il futuro e Taylor insiste perché l’amica dia una seconda possibilità a Hollis, il quale chiede nuovamente a Brooke di uscire con lui per conoscersi meglio.

Alla Forrester, Liam e Thomas si confrontano con toni pacati anche se Liam continua a sostenere che non abbasserà mai la guardia poiché non crede al suo cambiamento. Negli stessi momenti, Steffy racconta a Hope di aver parlato con Liam e la invita a ricordare quanto sia fortunata ad averlo come marito. Hope, agitata per le fantasie che ha su Thomas, prega Steffy di provare a convincere una volta per tutte Liam del fatto che Thomas sia davvero cambiato. Così Steffy coglie l’occasione per affrontare nuovamente il discorso con Liam e confermare che la grande intesa tra Hope e Thomas è squisitamente professionale e che lui non ha nulla da temere. Nel frattempo, Thomas ringrazia di cuore Hope non solo per il ruolo che si è assunta nella vita di Douglas, ma per essere stata capace di perdonarlo dopo tutti i suoi errori e di avergli dato una seconda occasione, non solo come stilista, ma anche a livello personale.

A “Il Giardino”, Brooke declina l’invito di Hollis a uscire a cena insieme e gli spiega che, pur provando una forte attrazione per lui, non ha intenzione di continuare a frequentarlo. Poi, rimaste sole, confida a Taylor di essere molto preoccupata per il suo rapporto con Hope dopo la recente discussione avuta con lei. È il compleanno di Steffy e alla Forrester Ridge la festeggia mostrandole la sorpresa che ha preparato per lei: delle foto di famiglia che le ricordino i tanti momenti di serenità e di amore che hanno puntellato la sua vita. Taylor si unisce a loro nel festeggiare e, una volta rimasta sola con Ridge, non possono che ripetersi quanto siano fortunati ad avere una figlia come lei e a essere riusciti a tenere unita la loro famiglia, nonostante tutto.

A casa sua, Steffy riceve la visita di Liam e i due ricordano i tempi passati del loro amore che si è ormai trasformato in un grande affetto grazie anche al ruolo di genitori di Kelly che portano avanti armoniosamente. La serata Steffy la trascorre finalmente con Finn e insieme ripercorrono la terribile esperienza con Sheila, dalle immense sofferenze patite dopo che lei ha sparato a alla gioia di ritrovarsi a Montecarlo con la sensazione di aver ricevuto il miracolo di una seconda occasione di vita.