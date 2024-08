Beautiful, anticipazioni dall’1 al 7 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 1 a sabato 7 settembre 2024

Finn fa a Steffy un regalo speciale: ha fatto mettere delle vere campane nella torretta della loro casa, come quelle che suonavano nel momento in cui hanno potuto riabbracciarsi. Hope va a “Il Giardino” a trovare suo padre e non fa mistero di essere molto orgogliosa di lui per il contributo che ha dato alla cattura di Sheila. Ma Deacon è molto in imbarazzo perché la figlia non sa che tipo di relazione abbia lui avuto con Sheila e cerca in ogni modo di minimizzare il suo ruolo pur mostrando una sorta di pietà per la donna che finirà i suoi giorni dietro le sbarre e che ha rischiato di morire per un arresto cardiaco.

Alla Forrester, Carter, Taylor e Katie parlano della cattura di Sheila quando sopraggiunge Bill con l’intenzione di accompagnare Taylor a far visita a Sheila in prigione perché abbia un confronto catartico con la donna che ha tanto fatto soffrire lei e la sua famiglia. Dopo aver vinto le perplessità di Taylor, Bill lascia l’ufficio con lei. Una volta rimasti soli, Carter chiede a Katie cosa provi per l’ex-marito ora che è venuto alla luce ciò che ha eroicamente fatto per assicurare Sheila alla giustizia.

Bill e Taylor vanno a fare visita a Sheila in carcere: Bill, ha già rinfacciato a Sheila tutto il male che lei ha fatto, adesso tocca a Taylor ricordare a Sheila le proprie sofferenze e quelle della sua famiglia e lo fa con determinazione mentre Sheila resta impassibile. I due ne approfittano per gettarle in faccia la dura realtà: Sheila è finalmente in carcere e non potrà più nuocere a nessuno, ma lei, indomita, si difende e promette che non si arrenderà mai al destino a cui credono di averla condannata. Intanto Hope si congratula col padre per aver partecipato alla cattura di Sheila.

Deacon sostiene di aver partecipato soltanto in modo marginale alla cattura di Sheila e ribadisce che tutta l’organizzazione della trappola è stata di Bill e di Ridge. Poi, cerca di deviare il discorso sulla situazione tra Hope e Liam da quando Thomas è tornato a lavorare con lei e le raccomanda di non trascurare il marito e la famiglia per il lavoro. Nel frattempo Carter insiste nel voler sapere da Katie quali sentimenti nutra verso il suo ex-marito e le ricorda che, sebbene si sia innegabilmente comportato da eroe nella vicenda di Sheila, non deve dimenticare le ragioni per le quali non è l’uomo che fa per lei.

Mentre Carter e Katie parlano di Bill, sopraggiunge quest’ultimo che ne approfitta per professare tutto il suo amore nei riguardi della donna e per chiederle di tornare ad essere la sua compagna. Brooke e Hope parlano di Deacon e del grande cambiamento che ha impresso nella sua vita, non solo perché gestisce con grande successo “Il Giardino” ma perché dimostra di aver compiuto una vera svolta interiore, testimoniata anche dal contributo che ha dato nella cattura di Sheila. Le due non possono lontanamente immaginare che in quel preciso momento Deacon si è recato alla prigione per far visita a Sheila.

Deacon è profondamente addolorato per aver dovuto tradire Sheila, ma lo ha fatto per salvaguardare Hope. Poi lui le dichiara il suo amore ricordando tutti i bei momenti vissuti insieme. Da parte sua, Sheila comprende le ragioni del suo tradimento e gli augura il meglio facendo intendere di continuare ad amarlo. Nel frattempo, alla Forrester, con la strampalata complicità di Charlie, Ridge e Brooke ricevono una graditissima e insperata sorpresa.

R.J. è tornato a Los Angeles dopo un lungo periodo di viaggi intorno al mondo che sono diventati per lui una vera a propria professione come influencer e, per la gioia dei genitori (in particolar modo di Brooke), dichiara di aver intenzione di trattenersi in città per un po’. Nel frattempo, Thomas è al lavoro sui modelli della nuova collezione mentre Taylor indaga discretamente sul suo stato d’animo.

Thomas rassicura Taylor sostenendo di essere totalmente preso dal lavoro e dai suoi impegni come genitore e di essersi lasciato per sempre alle spalle l’ossessione per Hope. È la stessa Hope a confermare a Taylor la grande armonia professionale ritrovata tra loro e la felicità per tutti i cambiamenti positivi che Thomas ha fatto negli ultimi mesi. Quando sopraggiunge Charlie per annunciare il ritorno di R.J., Hope si precipita ad accoglierlo, mentre Thomas esita.

Thomas confessa a Taylor di essere preoccupato per i sentimenti competitivi del passato con il fratello e perché teme un risentimento da parte sua per la parte avuta nella separazione dei genitori. Gli stessi sentimenti agitano R.J., che confessa a Brooke e a Ridge di essere stato a lungo lontano per evitare di essere coinvolto nei drammi familiari. Mentre Hope è molto felice del ritorno di R.J., tra quest'ultimo e Thomas sembra esserci qualche problema di rapporto, visti i noti comportamenti ossessivi di Thomas e il suo ruolo nella separazione tra Ridge e Brooke. Thomas ne parla con Taylor, che cerca di rassicurarlo e lo invita a inserire il rapporto con R.J. tra gli obiettivi positivi da raggiungere.