Beautiful: Hope bacia Finn. Lui accetta o rifiuta? | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope Logan ha fatto la sua mossa nei confronti di John Finnegan, non ottenendo, però, la reazione sperata. Come da tempo vi riportiamo, la figlia di Brooke ha maturato sentimenti e attrazione nei confronti di Finn, al punto da aver anche superato e accettato il fidanzamento di Thomas Forrester con Paris Buckingham.

L’infatuazione, ovviamente, presenta un grosso problema: il dottore è sposato con Steffy! Questo dettaglio, però, ha assunto sempre meno importanza agli occhi di Hope, certa della connessione con Finn e del fatto che la sorellastra non meriti un uomo così al proprio fianco. L’interesse della figlia per il medico ha scatenato la preoccupazione di mamma Brooke, la sola a conoscenza delle fantasie della ragazza: la Logan senior ha invitato la consanguinea a togliersi dalla testa il bel dottore, certa che, in futuro, Hope troverà la persona giusta, qualcuno che la ami come Finn ama Steffy. Ma, appunto, quell’uomo non può essere il marito di quest’ultima!

Brooke si è anche gettata in un’interpretazione sulla molla che possa aver spinto Hope verso Finn: sicuramente la fedeltà e l’adorazione che lui mostra per Steffy, ma anche gli attriti tra le due giovani donne. Prima l’avversione di Steffy per la relazione di Thomas con Hope (con quest’ultima che ritiene la sorellastra la vera responsabile dell’essere stata lasciata dallo stilista), poi i problemi della Hope For The Future, che continua ad offrire prestazioni sottotono e ad essere una perdita finanziaria per la Forrester Creations.

Il rinnovato successo della Brooke’s Bedroom fa sperare a Brooke che i guadagni possano compensare i buchi lasciati dalla linea della figlia, in attesa che quest’ultima possa riportarla in auge. Tuttavia se Steffy sapesse dell’interesse di Hope per Finn, Brooke teme che possa decidere di cancellare la Hope For The Future, stavolta senza essere fermata da Ridge.

Qualche settimana fa, Hope, sorpresa in camerino da Finn in cerca della moglie, si era decisa a confessargli il proprio interesse: in quell’occasione il medico aveva dichiarato il proprio amore e impegno per Steffy. Tuttavia Finn aveva forse sottovalutato il senso delle parole di Hope, la quale ha poi colto un secondo episodio per farsi ancora avanti.

L’occasione è stata data dal festeggiamento del lancio della nuova collezione della Brooke’s Bedroom: complice qualche bicchiere di troppo, Hope ha approfittato di un momento di assenza di Steffy per baciare Finn. Il medico ha subito posto fine al contatto e, il giorno successivo, ha affrontato la questione con Hope, infuriato per il gesto.

Se la Logan si è scusata, sostenendo di non sapere cosa le sia preso, Finn ha manifestato tutta l’intenzione di parlarne con Steffy. Dopo l’errore commesso con Sheila Carter, Finn sente di aver riguadagnato la piena fiducia della moglie e non intende compromettere la loro felicità. Hope, consapevole che questo potrebbe mettere a rischio la serenità della loro famiglia allargata, nonché il futuro della Hope For The Future, ha chiesto a Finn di tenere l’accaduto segreto e dimenticarsene. Finn, però, non intende omettere qualcosa di così importante alla moglie e ha accusato Hope di volerlo mettere in una posizione assai scomoda.

Finn rivelerà tutto a Steffy o finirà per tacere? Eventualmente quale sarà la reazione della figlia di Ridge, proprio ora che lei e Brooke hanno fatto un passo avanti verso una distensione, che ha visto Steffy disposta a pensare che anche Hope non rappresenti una minaccia?

Da non dimenticare che il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles si inserirà in questa situazione dalle conseguenze potenzialmente esplosive per la famiglia allargata di Ridge Forrester! Seguici su Instagram.