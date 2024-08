Beautiful: Rebecca Budig è la nuova Taylor Hayes | Anticipazioni americane

Come era stata ampiamente intuito, la misteriosa donna che a Montecarlo, nelle puntate americane di Beautiful, ha osservato Ridge e Brooke Forrester in disparte… altri non era che Taylor Hayes! Ad interpretarla non sarà neanche stavolta Hunter Tylo, ma neanche Krista Allen, lasciata a un certo punto a bocca asciutta dalla produzione, al punto da uscire di scena e senza neanche un finale di commiato.

All’epoca, la Allen aveva spiegato che, semplicemente, non era stata più coinvolta nelle riprese e, tramite il suo agente, non era riuscita a sapere nulla su un eventuale rinnovo del contratto. A quel punto, di fronte a quello che di fatto era un licenziamento, la Allen si è trasferita con la famiglia ad Atlanta, per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, personale e professionale, di cui Beautiful non avrebbe più fatto parte.

E, infatti, gli sceneggiatori hanno pensato bene di riportare sulla scena la psichiatra, ma con un volto nuovo, quello di Rebecca Budig, non nuova al daytime americano avendo partecipato a soap opera come All My Children e General Hospital. Come la Allen, anche la nuova interprete di Taylor ha 51 anni, segno che si vuole continuare nel voler “ringiovanire” il personaggio, anche adattandolo a Thorsten Kaye, che è un Ridge più giovane rispetto allo storico predecessore.

Taylor, dopo aver visto Ridge e Brooke, ha telefonato a Steffy, informando la figlia dell'intenzione di tornare a Los Angeles. È abbastanza scontato che si vada verso la riapertura del triangolo, volendo insistere sulla vicenda, senza aprire nuove strade inedite per Taylor. Sarà la mossa giusta?