Beautiful: Ridge e Brooke, chi è la donna che li osserva? | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, andranno in onda le scene che Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang, hanno girato a giugno, in occasione della loro presenza al Television Festival di Montecarlo. Gli scenari del Principato, dunque, accompagneranno Ridge e Brooke Forrester in un viaggio romantico: programmato come trasferta di lavoro per promuovere la Brooke’s Bedroom, ora che la Logan ne è nuovamente corpo e volto, il viaggio sarà un’occasione di celebrazione della coppia.

I due, infatti, si ritroveranno da soli, visto che a Steffy Forrester non è stato possibile partire avendo dimenticato il passaporto. Per non ritardare la tabella di marcia, la ragazza ha lasciato che padre e matrigna partissero da soli, anche se inizialmente il viaggio era destinato a lei e al genitore, prima che Ridge la scavalcasse rendendo Brooke il fenomeno Forrester del momento.

Il tutto è avvenuto con grande soddisfazione di Hope che, notata la dimenticanza di Steffy, ha evitato di avvertire la sorellastra così da impedirle di partire. Se nei prossimi episodi tra le due saranno nuovamente scintille, per Ridge e Brooke non sarà solo tutto romanticismo. O, quanto meno, non sarà così per il pubblico, visto che il promo rilasciato per queste puntate mostra qualcuno che terrà sotto osservazione la coppia.

Pur dando avviso di un colpo di scena in arrivo, la produzione ha però voluto mantenere il riserbo, non mostrando il volto della persona in questione, ripresa di spalle. Quello che è certo è che sarà una donna, intenta ad osservare Ridge e Brooke. Di chi si tratterà?

Ovviamente in molti, tra i fan d'oltreoceano, hanno pensato a Taylor Hayes, interpretata da Krista Allen oppure da un nuovo recast. O, magari, si tratterà di qualcun altro? E, soprattutto, sarà un ritorno davvero impattante o l'evento risulterà essere meno significativo rispetto a tutta l'aurea di mistero che lo avvolge?