Endless love, anticipazioni 2 agosto 2024: Kemal non crede a Nihan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 2 agosto 2024

Quando Kemal chiede spiegazioni riguardo alla tensione evidente tra Emir e Asu, quest’ultima la giustifica come una necessità di chiarimento. Asu ha infatti scoperto che, secondo Nihan, il vero padre del bambino di Zeynep sarebbe Emir. Nihan, per evitare che Kemal spari a suo marito, sostiene che si tratta di una sua calunnia, con cui voleva vendicarsi di Kemal. L’uomo però non è convinto dalle parole di Nihan e chiede a sua sorella di dirgli la verità. Zeynep conferma che le voci sulla sua relazione con Emir sono solo menzogne. Ozan, informato delle calunnie diffuse dalla sua famiglia, giura vendetta…. Seguici su Instagram.