Endless love, anticipazioni 2 settembre 2024: Kemal perseguitato in carcere!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 2 settembre 2024

A Hakan appaiono alquanto strane le circostanze che hanno condotto al suicidio di Ozan e, nonostante i suoi superiori siano contrari, decide di continuare le indagini. Kemal ha dei grossi problemi in carcere: è abbastanza certo che qualcuno ce l’abbia con lui e per questo motivo si mette nei guai, sino a essere accusato di provocare disordini e a essere rinchiuso in una cella di isolamento. Qui il nostro protagonista deve subire le angherie dei secondini, soprattutto di Sikti, una guarda carceraria molto violenta. L’uomo sembra però poter contare sull’aiuto di un detenuto di nome Ayhan e di una guardia, Selim. Seguici su Instagram.