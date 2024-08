Endless love, anticipazioni 27 agosto 2024: Kemal sospetta di Emir

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 27 agosto 2024

Nihan è svenuta e, mentre si trova in ospedale, riceve la notizia che Ozan è stato arrestato. Prima delle dimissioni, il medico le annuncia che il suo test di gravidanza risulta negativo. Ozan ha avuto una una crisi di panico e ora viene portato in cella, dove viene ben accolto dagli altri detenuti.

Kemal teme che con la fuga di Ozan e Zeynep c'entri in qualche modo Emir, visto che Ozan da solo non avrebbe mai potuto mettere in piedi una cosa del genere. Emir, per convincere Nihan che con la fuga di Ozan e Zeynep non c'entra niente, le dice che potrebbe essere stato il ricattatore ad aiutare i ragazzi.