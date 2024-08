Endless love, anticipazioni puntata 30 agosto 2024 prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 30 agosto in prima serata 2024

Dopo aver scoperto la verità sulla relazione tra Emir e Zeynep, Kemal decide di confrontarsi con la sorella. Quello che lei gli svela lo fa infuriare al punto da voler affrontare immediatamente il suo nemico giurato, questa volta in modo definitivo. Ciò che ignora è che sta per entrare nella trappola di Emir: quest’ultimo ha infatti costretto Tufan, attraverso un ricatto brutale, a risolvere la questione con Kemal una volta per tutte. La situazione è più favorevole per il terzo fratello, Tarik, che è prossimo a realizzare il suo sogno d’amore con Banu. Galip, sospettando che Asu sia sua figlia, riesce a rintracciare Hakki ed è pronto a usare ogni mezzo necessario per scoprire la verità. Ozan, incarcerato, riesce a sopportare le sofferenze della prigionia solo grazie al suo amore per Zeynep. Tuttavia, tutto cambia quando riceve delle fotografie che lo sconvolgono e lo fanno dubitare di sua moglie. Furioso, Ozan fa di tutto per riuscire a comunicare con l’esterno.

Emir, in gravissime condizioni di salute, subisce un intervento chirurgico delicato. Nel frattempo Nihan, in uno stato di confusione mentale, si reca all'ospedale dove si trova suo fratello Ozan nel tentativo di portarlo via con sé. Chiede aiuto a sua madre che rimane silenziosa, stringendo tra le mani l'anello di Önder. Kemal viene portato davanti al tribunale. Mentre tutto sembra andare per il meglio, l'arrivo inatteso di Nihan come testimone dell'accusa cambia radicalmente il corso degli eventi. La donna svela infatti la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir, fornendo dei motivi plausibili per l'odio di Kemal verso suo marito. Di conseguenza, Kemal viene incarcerato in attesa del processo. Leyla tenta di convincere Nihan a ritirare la sua testimonianza ma si scontra con il dolore della donna convinta che Kemal sia responsabile delle tragedie accadute nella sua vita. Zeynep scopre che suo fratello Kemal è stato imprigionato e mentre cerca freneticamente di lasciare Istanbul viene colta da forti dolori.