Endless love, anticipazioni 6 agosto 2024: Hakki chiede a Kemal di sposare Asu

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 6 agosto 2024

Asu intende affrontare subito suo zio. Leyla, intanto, riesce a convincere Nihan a parlare a Kemal della verità sui suoi sospetti che riguardano Emir e Zeynep. Nihan dà dunque appuntamento a Kemal al pozzo, ma lui non si presenta e decide di raggiungere Asu, che aveva fatto pedinare da Zehir. Trovandosi a sorpresa di fronte anche Hakki, gli chiede chiarimenti sulla sua scomparsa, ma l’uomo glieli nega adducendo come giustificazione quella di volerlo proteggere; gli chiede inoltre di non cercarlo più e di sposare Asu… Seguici su Instagram.