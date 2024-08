Endless love, anticipazioni 7 agosto 2024: Kemal si dichiara ad Asu, ma Emir…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 7 agosto 2024

Ozan e Zeynep tentano in tutti i modi di convincere Emir ad agevolarli nella fuga dal paese. L’uomo sembra voler cedere, ma sono tutti convengono che Nihan non debba mai sapere niente della cosa. Kemal va a casa di Asu e, nonostante ammetta che il grande amore della sua vita è Nihan, le fa una dichiarazione che potrebbe portare un forte impatto nella vita di entrambi. Asu ne è felice ma Emir, nascostosi in casa per non farsi vedere da Kemal, ha ascoltato tutto il dialogo e non intende rendere la vita facile alla sorella…. Seguici su Instagram.