Endless love, anticipazioni 9 agosto 2024: la consegna di Asu ad Emir

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 9 agosto 2024

Asu si sta occupando dei preparativi per il suo party di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe prendere parte al rinfresco, ma viene praticamente costretta da Emir. Mentre la festa va avanti, Asu si allontana di soppiatto per vedere Emir, al quale – come promesso – consegna la pistola con le impronte digitali di Ozan. Quest’ultimo, intanto, è in procinto di partire insieme a Zeynep ma non sa il destino che lo aspetta…

Con questa puntata, Endless Love si ferma per una pausa di due settimane: riprenderà il 26 agosto.