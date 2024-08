Endless Love anticipazioni: Asu e Emir fratelli, la notizia diventa pubblica!

Anche se riuscirà a sposare Kemal Soydere (Burak Ozcivi), nelle puntate autunnali di Endless Love per Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) comincerà un vero e proprio inferno. Tutti quanti scopriranno infatti nel peggiore dei modi che lei e il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Vediamo dunque insieme come si arriverà a tale svolta…

Endless Love, news: il matrimonio (per convenienza) di Kemal e Asu

Se ci avete seguito, sapete già che tutto partirà quando, grazie alla sua “spia” segreta Tarik (Ruzgar Aksoy), Emir riuscirà a ridurre in bancarotta la società di Kemal, costringendolo a cedergliela. A quel punto, invece di abbattersi, Soydere organizzerà una vera e propria controffensiva contro i Kozcuoğlu e, attraverso una serie di testimoni, dirà a Emir e al padre Galip (Burak Sergen) di avere tutte le prove in grado di dimostrare che hanno taroccato illecitamente diverse subaste.

Per evitare di diffondere la notizia, Kemal chiederà a Galip di cedergli tutte le sue quote della Holding Kozcuoğlu. Una condizione che il papà di Emir non vorrà accettare, tant’è che convincerà la figlia Asu a diventare in gran segreto la nuova proprietaria delle azioni. Piano che verrà intercettato in tempo da Kemal, il quale a quel punto continuerà a fingere di non sapere che Asu è la figlia segreta di Galip e le chiederà di sposarlo per poter controllare, a tutti gli effetti, le azioni che le ha passato lo stesso Galip.

Una mossa che Asu deciderà di fare in nome dei sentimenti che prova per Soydere, non rendendosi conto del doppio gioco del “fidanzato”.

Endless Love, trame: Kemal, Asu e la cena di famiglia

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: al termine di un consiglio di amministrazione infuocato, nel quale Kemal farà presente a tutti quanti di essere l’azionista di maggioranza della Holding Kozcuoğlu, Asu dovrà vedersela con Emir e con il padre Galip, che saranno furiosi con lei per il modo con il quale ha consegnato la loro azienda nelle mani di Soydere.

Tuttavia, Asu riuscirà a frenare le rimostranze del “fratellino” quando gli dirà di avere in mano degli elementi in grado di dimostrare che ha avuto un ruolo nell’omicidio – fatto passare per suicidio – del cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Inoltre, la Alacahan non potrà stare più di tanto tempo a discutere con Emir perché quella sera stessa Kemal avrà organizzato una cena per formalizzare con tutti i suoi familiari il matrimonio appena celebrato. Ed è proprio qui che assisteremo a un grande colpo di scena!

Endless Love, spoiler: Asu e Emir fratelli, la notizia diventa di dominio pubblico

Eh sì: proprio mentre in tanti staranno porgendo i loro auguri ai novelli sposi, i telegiornali turchi staranno rendendo pubblico il legame di parentela tra Asu e Emir, etichettando la donna come la figlia segreta di Galip e Müjgan Kozcuoğlu (Ayşen İnci).

Una notizia che sconvolgerà tutti quanti i presenti alla cena e che costringerà Asu ad ammettere per la prima volta, di fronte ai Soydere, di avere sempre saputo di essere la sorella di Emir. E anche in questo caso a smuovere la situazione avrà pensato proprio Kemal, deciso più che mai a smascherare tutti i tranelli portati avanti dalla neo consorte… Seguici su Instagram.