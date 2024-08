Endless love, anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024

Nihan si allontana dalla festa portando con sé una lettera che Kemal le aveva consegnato tempo prima, chiedendole di leggerla solo se lui avesse un giorno rinunciato a lei. Nihan scoppia in lacrime leggendo le parole piene d’amore di Kemal, ma, quando si imbatte nell’uomo, non riesce a rivelargli i suoi sentimenti e i suoi reali desideri. Al termine del rito degli anelli, che sancisce il fidanzamento tra Asu e Kemal, Nihan sviene. Zeynep e Ozan vengono intanto portati al molo da Tarik secondo il piano concordato con Emir.

Nihan, ricoverata in ospedale in seguito al suo svenimento, riceve la notizia dell’arresto di Ozan. Prima di essere dimessa, il medico le comunica che il suo test di gravidanza è negativo. Ozan, in preda a una crisi di panico, viene condotto in cella dove viene accolto amichevolmente dagli altri detenuti. Kemal sospetta che dietro la fuga di Ozan e Zeynep ci sia lo zampino di Emir: Ozan non sarebbe mai stato in grado di organizzare un’operazione simile. Emir, per convincere Nihan della sua estraneità al piano di fuga, le suggerisce che potrebbe essere stato il ricattatore ad aiutare i ragazzi.

Emir e Asu si incontrano al capezzale della loro madre: Asu respinge con fermezza un piccolo tentativo di avvicinamento di suo fratello, ma una rivelazione di Emir porterà i due a prendere una decisione comune. Nihan e Kemal si scontrano in un acceso scambio di accuse: lei gli rimprovera l’arresto di Ozan, lui le rimprovera di aver ceduto a Emir.

Emir si accorda con un medico per risolvere definitivamente il problema della gravidanza di Nihan. La donna, in stato di incoscienza, viene preparata per l’intervento chirurgico. Ma un improvviso ripensamento di Emir farà sì che i piani cambino. Ozan si trova in prigione in preda ad una sensazione di profondo sconforto che preoccupa la sua famiglia. Anche Zeynep appare molto in ansia per la situazione del marito, ma Kemal continua a non credere alle sue parole, e al racconto della sua fuga.

Di fronte alle risposte reticenti di Zeynep riguardo Emir, Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, scoprirà tutta la verità sulla relazione tra Zeynep ed Emir. Galip chiede ad Asu di incontrarsi e poi le rivolge delle domande molto personali sulla sua famiglia. Ciò porta la donna a dedurre che Galip conosca ormai la sua vera identità. Emir decide che è arrivato il momento di uccidere Kemal, e chiede a Tufan di portare a termine l’incarico.

Kemal, dopo aver scoperto la verità circa il rapporto tra Emir e Zeynep, decide di parlare con la sorella. Ciò che lei gli rivelerà lo farà adirare a tal punto da decidere di affrontare subito il suo acerrimo nemico, questa volta in maniera definitiva. Quello che non sa è che si sta dirigendo nella tana del lupo: Emir infatti aveva convinto Tufan, tramite un violento ricatto, a risolvere la questione con Kemal una volta per tutte. Le cose vanno meglio per il terzo fratello, Tarik, che sta per coronare il suo sogno d’amore con Banu. Galip, sospettando che Asu sia sua figlia, riesce a trovare Hakki ed è disposto a usare la violenza pur di scoprire la verità. Ozan, chiuso in carcere, riesce a sopportare le pene della prigionia solo grazie al suo amore per Zeynep. Questo almeno fino a quando qualcuno non gli fa arrivare delle fotografie che lo sconvolgono e lo fanno ricredere su sua moglie. Su tutte le furie, Ozan fa di tutto per poter comunicare con l’esterno.

Emir, in fin di vita, subisce un delicato intervento chirurgico. Intanto Nihan, in stato di confusione, si reca nell'ospedale dov'è suo fratello Ozan, cercando di portarlo via con sé. Chiede aiuto a sua madre che resta in silenzio, con la fede di Önder tra le mani. Kemal viene portato in tribunale. Mentre tutto sembra procedere per il meglio, l'arrivo di Nihan come testimone dell'accusa cambia imprevedibilmente il corso degli eventi. La donna rivela infatti la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir, fornendo dei moventi per l'odio di Kemal nei confronti di suo marito. Kemal viene quindi condotto in carcere in attesa del processo. Leyla cerca di convincere Nihan a ritrattare la sua testimonianza, ma si scontra con il dolore della donna, convinta che Kemal sia il vero responsabile delle tragedie che l'hanno colpita. Zeynep scopre che suo fratello Kemal è stato condotto in carcere. Mentre, in preda al panico, cerca di allontanarsi da Istanbul, viene colta da violenti dolori.