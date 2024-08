Endless Love: Emir minaccia di buttare Deniz in un dirupo | Anticipazioni

Brutto quarto d’ora in arrivo per Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nelle prossime puntate di Endless Love. Appena scoprirà che la consorte è intenzionata a dire a Kemal Soydere (Burak Oxvit) che la piccola Deniz è sua figlia, il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) non esiterà a terrorizzare la donna a modo suo…

Endless Love, news: Vildan convince Nihan a raccontare la verità

Tutto partirà quando, notando un morboso e pericoloso attaccamento di Emir a Deniz, Vildan Acemzade (Neşe Baykent) consiglierà a Nihan di dire a Kemal che è lui il vero padre della bambina. Tuttavia, anche in questo caso, la nostra protagonista non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo intento anche a causa di Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk).

Infatti Asu, d’accordo con Emir, metterà una piccola cimice nel cellulare del consorte per permettere a Emir di ascoltare segretamente le sue conversazioni telefoniche….

Endless Love, trame: Emir porta con sé Deniz

Agendo in tale modo, Emir scoprirà dunque che Nihan ha chiesto a Kemal di vedersi perché deve dirgli qualcosa di importante su Deniz. Ovviamente, l’uomo intuirà subito che la moglie sta pensando di raccontare a Kemal tutta la verità sul conto della paternità della bimba. Non a caso, nell’ora prefissata per l’appuntamento, Emir vestirà Deniz e la porterà con sé a fare un giro in automobile.

Negli stessi attimi, Nihan si renderà quindi conto del fatto che Deniz non è in casa e telefonerà immediatamente a Emir per chiedergli se l’ha portata via con sé. A quel punto, Emir confermerà di essere uscito con Deniz e domanderà a Nihan se vuole raggiungerlo in un posto speciale per mangiare qualcosa insieme.

Dati i trascorsi del marito, Nihan rimanderà dunque l’incontro con Kemal e raggiungerà Emir. Agendo in quel modo, si troverà di fronte ad una bruttissima sorpresa…

Endless Love, spoiler: Emir minaccia di buttare Deniz giù da un dirupo

Emir si farà trovare infatti vicino ad un precipizio, con al fianco la carrozzina dove, a suo dire, starà dormendo la piccola Deniz. Facendosi scuro in volto, Kozcuoğlu chiederà quindi a Nihan perché stava per incontrare Kemal e non demorderà, minacciando di buttare giù la bambina, finché la donna non gli confermerà che intendeva dire al suo ex che è lui il vero padre di Deniz.

Parole alle quali seguirà un gesto apparentemente fatale: Emir spingerà la carrozzina giù dal precipizio, facendo credere a Nihan di aver ucciso Deniz. Fortunatamente, tutto ciò farà parte di una messinscena: dopo averla fatta disperare, Emir dirà a Nihan che nel passeggino c’era una bambola e le permetterà di riabbracciare Deniz, che sarà sempre stata al sicuro con Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan).

Tuttavia, tale intimidazione sarà utile per far rimandare ancora una volta a Nihan il momento di raccontare tutta la verità a Kemal, il quale però – grazie ad un aiuto inaspettato del quale vi parleremo presto – sarà sempre più vicino a riunire da solo tutti i tasselli del puzzle…