Endless Love: Nihan vuole rivelare a Kemal che Deniz è sua figlia | Anticipazioni

Fino a quando Nihan Sezin (Neslihan Atagul) cercherà di nascondere a Kemal Soydere (Burak Özçivit) che la piccola Deniz è il frutto del loro amore? Bisognerà fare attenzione a ciò che succederà nel corso della seconda stagione di Endless Love, in partenza su Canale 5 dal prossimo 30 agosto.

Endless Love, news: Emir e l’atteggiamento morboso con Deniz

Tutto comincerà quando, pur essendo consapevole del fatto che non può essere sua figlia poiché non ha mai fatto l’amore con Nihan, il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) si attaccherà morbosamente a Deniz, ribadendo più volte alla moglie che non può fare nulla per mettere un freno al loro legame poiché lui è l’unico uomo che la bambina potrà chiamare papà.

Minacce, neanche troppo velate, che daranno più di un pensiero a Nihan, soprattutto quando, attraverso una radio spia posizionata nella camera della figlioletta, capirà che Emir si è convinto dell’idea che Deniz lo ha già chiamato papà (anche se la bimba, ovviamente, non sarà ancora in grado di parlare). Proprio per questo, la Sezin sarà indecisa su come comportarsi…

Endless Love, spoiler: Nihan decide di rivelare la verità a Kemal

A sciogliere il suo dubbio penserà Vildan Acemzade (Neşe Baykent), che inviterà con successo la parente a rivelare a Kemal che è lui il padre di Deniz. Parole che Vildan dirà a Nihan poiché sarà sempre più spaventata dalla morbosità che Emir mostra nei riguardi di Deniz. Non a caso temerà che, prima o poi, Emir possa finire per fare del male persino alla piccolina.

Certa che Kemal proteggerebbe Deniz a tutti i costi se sapesse la verità, Nihan si preparerà dunque a raccontare al suo ex i motivi che l’hanno spinta a tacere sulla reale paternità della figlia. Ma riuscirà davvero nel suo intento? Ovviamente no, visto che a metterci lo zampino, seppur in maniera involontaria, sarà Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk).

Endless Love, trame: per Kemal arriva davvero il momento della verità?

Delusa dal fatto che Kemal l’ha sposata solo per entrare in possesso delle sue azioni della Holding Kozcuoğlu quando già sapeva del suo legame di parentela con Emir e Galip (Burak Sergen), la Alacahan metterà una microspia nel cellulare del marito. Una mossa attraverso la quale Emir scoprirà che Nihan ha chiesto a Kemal di incontrarsi perché deve dirgli qualcosa di molto importante su Deniz.

L'incontro avrà però effettivamente luogo oppure, grazie all'informazione appresa dalla microspia, Emir riuscirà ad impedirlo? Quel che è certo è che, come già vi abbiamo anticipato, Kemal avrà nuovamente dei sospetti e non scarterà del tutto l'idea di essere il padre di Deniz, al contrario di ciò che con l'inganno Emir gli ha fatto credere…