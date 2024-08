Endless Love: Kemal e il nuovo sospetto su Emir | Anticipazioni

A Endless Love, a furia di indagare sul conto del nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), Kemal Soydere (Burak Oxcivit) noterà un nuovo particolare che lo porterà a pensare che l’imprenditore senza scrupoli si sia preso gioco nuovamente di lui. E in tutto ciò avrà un ruolo chiave la piccola Deniz, la figlia che Nihan Sezin (Neslihan Atagül) ha avuto da lui ma che sta crescendo di fronte a tutti quanti come legittima erede di Emir.

Endless Love, news: l’inganno di Emir

Come già sapete, Kemal sospetterà fin da subito che Deniz sia sua figlia. Tuttavia, per evitare che Soydere arrivi alla verità, Emir darà il via ad un vero e proprio inganno: in pratica, farà sì che Kemal accompagni la piccolina in ospedale, in seguito ad un malore. Agendo in tale modo un falso medico, pagato ovviamente da Kozcuoğlu, comunicherà a Soydere che non può donarle il sangue poiché è incompatibile con il suo.

Dato il riscontro scientifico, Kemal scarterà dunque l’idea di essere il padre di Deniz, alla quale si sentirà comunque legato. Visto che Nihan resterà in silenzio di fronte a tale menzogna, temendo spiacevoli ripercussioni da parte del marito, Soydere andrà quindi avanti con la sua vita, almeno finché il destino non lo metterà ancora una volta sulla stessa strada del falso medico…

Endless Love, trame: le indagini di Kemal e Zehir

In cerca di un modo per colpire il nemico, Kemal finirà per indagare anche all’interno di un ospedale, contando sul supporto del fidato Zehir (Uğur Aslan). Quest’ultimo, per dare una pista al suo capo, si concentrerà quindi sulla figura di Raci Esindere, il direttore della struttura sanitaria.

Un uomo che, di primo acchito, sembrerà non c’entrare nulla con i giochi di Emir, almeno finché Kemal non vedrà la sua fotografia. Possiamo infatti anticiparvi che il direttore e il falso medico pagato da Emir sono la stessa persona. E la “visione” farà scattare in Kemal l’ennesimo sospetto.

Endless Love, spoiler: l’intuizione di Kemal

Scoperto che il direttore sanitario non è un medico, Kemal inizierà quindi pian piano a riunire tutti i tasselli del puzzle, intuendo che probabilmente Emir ha pagato Raci affinché gli facesse credere che Deniz non fosse sua figlia. Insomma, Kemal tornerà nuovamente ad avere il dubbio di essere il padre di Deniz, ma come deciderà di muoversi stavolta? La risposta arriverà nelle puntate autunnali della dizi turca… Seguici su Instagram.